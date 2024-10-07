АРМА під керівництвом Думи діє в інтересах певних політичних сил – експерт про її зустрічі з екснардепом Писаренком

Агентство з розшуку і менеджменту активів працює в інтересах тих, хто контролює кого очільницю Олену Думу, а це призводить до безладу з арештованими активами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

Деталі

Нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони.

Сергій Шабовта вважає, що інформація про зустрічі голови АРМА Олени Думи з екснардепом Валерієм Писаренком є підтвердженням політичної заангажованості цього державного органу.

На його думку, АРМА, створене за підтримки певних політичних сил, а тому не може діяти незалежно. Він переконаний, що агентство працює в інтересах тих, хто контролює його керівництво, і це є основною причиною політичної заангажованості органу.

АРМА відчуває свою безкарність. І це ганебно і не припустимо. Тому і маємо такий безлад з арештованими активами, бо АРМА займається всім, чим тільки можна, але не роботою, якою повинна. Звісно правоохоронці повинні розслідувати ці ганебні факти - зазначив він.

Додамо

АРМА неодноразово опинялося в епіцентрі скандалів через свою неефективність. Одним із останніх, який викликав суспільний резонанс, стосується близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів, які понад два роки простоювали без належного управління. Як відзначили експерти, через таку бездіяльність агентства, держава втратила мільйони, які могла б отримати за рахунок передачі вагонів в управління.

Та як тільки ця історія набула розголосу, голова АРМА Олена Дума поспішила повідомити, що агентство обрало управителя для цілих 436 вагонів з 21 тисячі.

Проте, така заява викликала лише ще більше обурення серед громадськості. Екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що, Олена Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, припускаючи можливі корупційні мотиви та співпрацю з ворогом.