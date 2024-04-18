Аргентина стремится к глобальному партнерству с НАТО

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО. Об этом сообщил министр обороны Аргентины Луиса Петри и добавил, что страна продолжит работать над восстановлением связей, передает УНН.

Министр обороны Аргентины сегодня встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане и передал письмо о намерениях.

"Я представил письмо о намерениях, которое выражает просьбу Аргентины стать глобальным партнером этой организации (НАТО - ред.). Мы будем продолжать работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и обучать наши силы в соответствии со стандартами НАТО", - сообщил Петри в соцсети Х.

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