Апелляционный суд оставил блогера Остапа Стахива под стражей без залога
Киев • УНН
Львовский апелляционный суд отклонил апелляцию Остапа Стахива относительно меры пресечения. Суд оставил без изменений решение о содержании под стражей без залога до 30 ноября.
Львовской апелляционный суд, который 10 октября, рассматривал апелляцию по меры пресечения Остапу Стахиву постановил оставить без изменений решение за 2 октября, а именно - содержание под стражей без залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Заседание началось в 14:15. Остап Стахив принял участие в заседании онлайн.
Адвокат Стахива Михаил Магарский считает, что подозрение является необоснованным и попросил отменить решение Галицкого суда и оставить подозреваемого без меры пресечения.
Остап Стахив в своем выступлении просил отменить решение Галицкого суда как такое, которое не соответствует действующему законодательству.
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Их оценочное ходатайство Службы безопасности Украины и прокуратуры о вынесении мне меры пресечения является необоснованным, сфабрикованным и вообще ненадлежащим
В частности, один из адвокатов Стахива заявил, что по адресу, который обнародовал его подзащитный, ТЦК располагался в 2022 году, а сейчас - его там нет.
В свою очередь прокурор Олег Телефанко настаивал на оставлении меры пресечения без изменений. По его словам, 21 января подозреваемый Стахив обнародовал информацию о расположении воинской части. А также на видео, которое он обнародовал в интернете, имеются признаки, по которым можно определить место, где расположение этой воинской части.
В итоге суд стал на сторону обвинения и не стал смягчать меру пресечения. В частности, судья постановил оставить без изменений решение за 2 октября, а именно - содержание под стражей без залога до 30 ноября
Суд постановил оставить без изменений решение за 2 октября, а именно - содержание под стражей без залога до 30 ноября
Напомним,
Галицкий районный суд Львова избрал Остапу Стахиву меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права залога. Блогера подозревают в мошенничестве и распространении информации о расположении ВСУ.