К львовскому псевдоактивисту Стахиву пришли с обысками
Киев • УНН
Нацполиция и СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста по подозрению в выдаче фиктивных удостоверений журналиста. По данным источников, речь идет об Остапе Стахиве. Правоохранители документируют мошеннические действия.
Национальная полиция сообщила, что вместе с и СБУ проводит обыски у львовского псевдоактивиста по подозрению в выдаче фиктивных удостоверений журналиста, пишет УНН.
По данным источников УНН, речь идет об Остапе Стахиве.
Детали
«Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий», - сообщили в Нацполиции в Telegram.
Напомним,
16 ноября 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами «антивакцинации» призывали к захвату власти. Лидеру так называемых «антивакцинаторов» Остапу Стахиву объявили о подозрении.
18 ноября того же года Галицкий районный суд города Львов арестовал лидера «антивакцинаторов» Остапа Стахива на 2 месяца с правом внесения залога в размере почти миллион гривен.
1 декабря того же года Остап Стахив вышел из СИЗО под залог.