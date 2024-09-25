К львовскому псевдоактивисту Стахиву пришли с обысками

ukenru
Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  1328 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  4196 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  16948 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  20716 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  46888 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  65806 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  66441 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  106294 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  114390 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
24 сентября 2024, 10:28  •  134697 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  81690 просмотра
В Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта

В Дании задержали мужчину, который поджег территорию посольства Египта

  •  26624 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  57326 просмотра
В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

  •  17118 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  76246 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  113163 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  114586 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  134697 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  126619 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  136457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  57326 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  109074 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  107179 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  101896 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  101377 просмотра
Актуальное
К львовскому псевдоактивисту Стахиву пришли с обысками

К львовскому псевдоактивисту Стахиву пришли с обысками

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 10:44  •  2539 просмотра

Read in English

Нацполиция и СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста по подозрению в выдаче фиктивных удостоверений журналиста. По данным источников, речь идет об Остапе Стахиве. Правоохранители документируют мошеннические действия.

Национальная полиция сообщила, что вместе с и СБУ проводит обыски у львовского псевдоактивиста по подозрению в выдаче фиктивных удостоверений журналиста, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет об Остапе Стахиве.

Детали

«Нацполиция совместно с СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста, который выдавал фиктивные удостоверения журналиста. Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины. Подробнее после завершения следственных действий», - сообщили в Нацполиции в Telegram.

Напомним,

16 ноября 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами «антивакцинации» призывали к захвату власти. Лидеру так называемых «антивакцинаторов» Остапу Стахиву объявили о подозрении.

18 ноября того же года Галицкий районный суд города Львов арестовал лидера «антивакцинаторов» Остапа Стахива на 2 месяца с правом внесения залога в размере почти миллион гривен.

1 декабря того же года Остап Стахив вышел из СИЗО под залог.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
lvovЛьвов