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До львівського псевдоактивіста Стахіва прийшли з обшуками

До львівського псевдоактивіста Стахіва прийшли з обшуками

Київ • УНН

 • 13234 перегляди

Нацполіція та СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста за підозрою у видачі фіктивних посвідчень журналіста. За даними джерел, йдеться про Остапа Стахіва. Правоохоронці документують шахрайські дії.

Національна поліція повідомила, що разом із СБУ проводить обшуки у львівського псевдоактивіста за підозрою у видачі фіктивних посвідчень журналіста, пише УНН.

За даними джерел УНН, ідеться про Остапа Стахіва.

Деталі

"Нацполіція спільно з СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Детальніше після завершення слідчих дій", - повідомили у Нацполіції у Telegram.

Нагадаємо

16 листопада 2021 року Служба безпеки України заявила, що блокувала антиукраїнську мережу, члени якої під гаслами "антивакцинації" закликали до захоплення влади. Лідеру так званих "антивакцинаторів" Остапу Стахіву оголосили про підозру.

18 листопада того ж року Галицький районний суд міста Львів заарештував лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва на 2 місяці з правом внесення застави обсягом майже мільйон гривень.

1 грудня того ж року Остап Стахів вийшов із СІЗО під заставу.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
lvivЛьвів

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