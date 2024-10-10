Апеляційний суд залишив блогера Остапа Стахіва під вартою без застави

Львівській апеляційний суд, який 10 жовтня, розглядав апеляцію щодо запобіжного заходу Остапу Стахіву постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.

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Засідання розпочалося о 14:15. Остап Стахів взяв участь у засіданні онлайн.

Адвокат Стахіва Михайло Магарський вважає, що підозра є необґрунтованою і попросив скасувати ухвалу Галицького суду й залишити підозрюваного без запобіжного заходу.

Остап Стахів у своєму виступі просив скасувати ухвалу Галицького суду як таку, яка не відповідає чинному законодавству.

До львівського псевдоактивіста Стахіва прийшли з обшуками

Їхнє оце клопотання Служби безпеки України і прокуратури щодо винесення мені запобіжного заходу є необґрунтованим, сфабрикованим і взагалі неналежним – сказав Стахів.

Зокрема, один з адвокатів Стахіва заявив, що за адресою, яку оприлюднив його підзахисний, ТЦК розташовувався у 2022 році, а зараз — його там немає.

Своєю чергою прокурор Олег Телефанко наполягав на залишенні запобіжного заходу без змін. За його словами, 21 січня підозрюваний Стахів оприлюднив інформацію про розташування військової частини. А також на відео, яке він оприлюднив в інтернеті, наявні ознаки, за якими можна визначити місце, де розташування цієї військової частини.

У підсумку суд став на сторону обвинувачення та не став пом'якшувати запобіжний захід. Зокрема, суддя постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави до 30 листопада

Суд постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави до 30 листопада

Нагадаємо

Галицький районний суд Львова обрав Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Блогера підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування ЗСУ.