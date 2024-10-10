Апеляційний суд залишив блогера Остапа Стахіва під вартою без застави
Київ • УНН
Львівський апеляційний суд відхилив апеляцію Остапа Стахіва щодо запобіжного заходу. Суд залишив без змін рішення про тримання під вартою без застави до 30 листопада.
Львівській апеляційний суд, який 10 жовтня, розглядав апеляцію щодо запобіжного заходу Остапу Стахіву постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
Засідання розпочалося о 14:15. Остап Стахів взяв участь у засіданні онлайн.
Адвокат Стахіва Михайло Магарський вважає, що підозра є необґрунтованою і попросив скасувати ухвалу Галицького суду й залишити підозрюваного без запобіжного заходу.
Остап Стахів у своєму виступі просив скасувати ухвалу Галицького суду як таку, яка не відповідає чинному законодавству.
До львівського псевдоактивіста Стахіва прийшли з обшуками25.09.24, 13:44 • 13234 перегляди
Їхнє оце клопотання Служби безпеки України і прокуратури щодо винесення мені запобіжного заходу є необґрунтованим, сфабрикованим і взагалі неналежним
Зокрема, один з адвокатів Стахіва заявив, що за адресою, яку оприлюднив його підзахисний, ТЦК розташовувався у 2022 році, а зараз — його там немає.
Своєю чергою прокурор Олег Телефанко наполягав на залишенні запобіжного заходу без змін. За його словами, 21 січня підозрюваний Стахів оприлюднив інформацію про розташування військової частини. А також на відео, яке він оприлюднив в інтернеті, наявні ознаки, за якими можна визначити місце, де розташування цієї військової частини.
У підсумку суд став на сторону обвинувачення та не став пом'якшувати запобіжний захід. Зокрема, суддя постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави до 30 листопада
Суд постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме — тримання під вартою без застави до 30 листопада
Нагадаємо
Галицький районний суд Львова обрав Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Блогера підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування ЗСУ.