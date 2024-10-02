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Суд з п'ятої спроби обрав запобіжний захід Стахіву

Суд з п'ятої спроби обрав запобіжний захід Стахіву

Київ • УНН

 • 11758 перегляди

Галицький районний суд Львова обрав Остапу Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права застави. Блогера підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування ЗСУ.

Галицький районний суд Львова 2 жовтня обрав запобіжний захід львівському блогеру Остапу Стахіву, повідомило "Суспільне" із засідання суду, пише УНН.

Деталі

"2 жовтня у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід для Остапа Стахіва - арешт без права внесення застави строком на 60 діб", - ідеться у повідомленні.

Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

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Засідання розпочалося о 10:58. У суді, як вказано, стало відомо, що клопотання Стахіва про відвід судді розглянули, проте не задовільнили. Стахів заявив, що його адвоката про це пізно повідомили, тому знову подав клопотання про відвід судді. Суд ухвалив рішення залишити це клопотання без розгляду, посилаючись на те, що підозрюваний зловживає своїми правами. Розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу продовжили.

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пояснив, що підозрюваний може змінити місце перебування, знищити або сховати документи які мають важливе значення для слідства, та вплинути на свідчення людей.

Підозрюваний назвав дії правоохоронних органів фарсом проти нього і звинуватив сторону обвинувачення в упередженості. Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.

О 13:24 суд пішов у нарадчу кімнату. О 14:35 суддя оголосив рішення - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Доповнення

У Галицькому райсуді Львова перед цим вже чотири рази відбувалися засідання, де мали обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. 25 вересня та 27 вересня підозрюваний не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. 30 вересня суд оголосив про перерву через клопотання про відвід судді, яке подав підозрюваний. Утім, його не задовільнили. 1 жовтня Стахів подав нові клопотання про відвід слідчого, прокурора та судді.

Львівському блогеру Стахіву вручили підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ25.09.24, 16:18 • 36358 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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