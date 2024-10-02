Суд с пятой попытки избрал меру пресечения Стахиву

Галицкий районный суд Львова 2 октября избрал меру пресечения львовскому блогеру Остапу Стахиву, сообщило "Суспільне" с заседания суда, пишет УНН.

Детали

"2 октября в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения для Остапа Стахива - арест без права внесения залога сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Стахива подозревают в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

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Заседание началось в 10:58. В суде, как указано, стало известно, что ходатайство Стахива об отводе судьи рассмотрели, однако не удовлетворили. Стахив заявил, что его адвокату об этом поздно сообщили, поэтому снова подал ходатайство об отводе судьи. Суд принял решение оставить это ходатайство без рассмотрения, ссылаясь на то, что подозреваемый злоупотребляет своими правами. Рассмотрение дела об избрании меры пресечения продолжили.

Прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пояснил, что подозреваемый может изменить местонахождение, уничтожить или скрыть документы, имеющие важное значение для следствия, и повлиять на показания людей.

Подозреваемый назвал действия правоохранительных органов фарсом против него и обвинил сторону обвинения в предвзятости. Стахив и его адвокат заявили, что все подозрения являются необоснованными и просили в отказе в применении любых мер пресечения из-за безосновательности.

В 13:24 суд удалился в совещательную комнату. В 14:35 судья огласил решение - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Дополнение

В Галицком райсуде Львова перед этим уже четыре раза проходили заседания, где должны были избрать меру пресечения Остапу Стахиву. 25 сентября и 27 сентября подозреваемый не явился на заседание из-за того, что его вместе с адвокатом вызвали на следственные действия в другом уголовном производстве. 30 сентября суд объявил о перерыве из-за ходатайства об отводе судьи, которое подал подозреваемый. Впрочем, его не удовлетворили. 1 октября Стахив подал новые ходатайства об отводе следователя, прокурора и судьи.

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