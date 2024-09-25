Львовскому блогеру Стахиву вручили подозрение в сливе данных о размещении ВСУ

Львовский блогер и псевдоактивист получил подозрение в сливе данных о размещении ВСУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет об Остапе Стахиве.

Как указали в СБУ, он ранее уже получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны блогер подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения он распространял деструктивный контент через свои аккаунты в соцсетях.

Он утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" москву к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности - рассказали в СБУ.

Кроме этого он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость курсов составляла 7 тыс. грн с одного слушателя.

После завершения обучения блогер обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца. Впрочем, вместо обещанных документов он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция и СБУ проводят обыски у львовского псевдоактивиста по подозрению в выдаче фиктивных удостоверений журналиста. По данным источников УНН, речь шла об Остапе Стахиве.