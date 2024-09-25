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Львівському блогеру Стахіву вручили підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ

Львівському блогеру Стахіву вручили підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ

Київ • УНН

 • 36358 перегляди

СБУ повідомила про підозру львівському блогеру Остапу Стахіву за поширення інформації про розташування ЗСУ. Йому також інкримінують шахрайство за організацію фіктивних курсів журналістики.

Львівський блогер та псевдоактивіст отримав підозру у зливі даних про розміщення ЗСУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

За даними джерел УНН, ідеться про Остапа Стахіва.

Як вказали в СБУ, він раніше вже отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.

За декілька місяців до початку повномасштабної війни блогер підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення він розповсюджував деструктивний контент через свої акаунти в соцмережах.

Він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку

- розповіли в СБУ. 

Окрім цього він організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача.

Після завершення навчання блогер обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Утім, замість обіцяних документів він видавав "випускникам" фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
  •  ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція та СБУ проводять обшуки у львівського псевдоактивіста за підозрою у видачі фіктивних посвідчень журналіста. За даними джерел УНН, йшлось про Остапа Стахіва. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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