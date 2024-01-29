Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Создавать временную следственную комиссию в Верховной Раде по давлению на бизнес со стороны главы налогового комитета Даниила Гетманцева нет смысла, ведь из-за того, что парламент в Украине не является субъектным, эффективность ВСК довольно низкая. Однако эту проблему мог бы рассмотреть Совет по поддержке предпринимательства, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Детали

Эксперты и представители бизнес-сообщества неоднократно сетовали, что Гетманцев в ручном режиме руководит налоговой службой. Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отмечала, что все совещания в налоговой службе проводятся при непосредственном участии Гетманцева, и он там открыто дает всем указания и команды, как действовать. По ее мнению, его цель дожать бизнес и ему не интересно, какие последствия будут для государства.

"Парламент не является у нас субъектным к большому сожалению. Если бы парламент был субъектным, то Гетманцева могли бы отстранить с должности главы комитета, и реформы бы начались. Соответственно сейчас есть несколько мнений. Первая мысль уже отразилась в решении СНБО и предложении президента сделать действенный Совет бизнеса, непосредственно с Владимиром Зеленским... Нужно, чтобы сам президент был приобщен к процессу принятия решений. Это единственный способ сделать это действенным", - считает эксперт.

По его словам, нужно, чтобы Президент совместно с бизнесом вырабатывали решения по решению проблем бизнеса, а заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, как участник этих наработанных решений, был гарантом их выполнения.

Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка

Второй вариант, который может повлиять на решение проблем украинского бизнеса, - это внедрение институциональных изменений.

"Мы сейчас имеем условный мораторий, по рекомендации СНБО, на давление силовиков. Соответственно эти три месяца мы должны использовать для того, чтобы были внедрены соответствующие изменения в уголовный кодекс, чтобы был принят закон о Бюро экономической безопасности и, чтобы оно имело приоритетом аналитическую проверку, а не силовую, и выносило бы предупреждения, а не видело свои ключевые действия в детективах, которые останавливают работу бизнеса. Такие институциональные и законодательные изменения - это второе наше мнение", - пояснил Длигач.

Еще одной из идей бизнеса является введение персональной ответственности налоговиков или представителей правоохранительных органов, которые выносят решения по экономической деятельности.

"Если суды примут решение в пользу бизнеса - за это должен понести ответственность чиновник, который остановил бизнес деятельность и заставил бизнес тратить средства на адвокатов", - добавил предприниматель.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обещал максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес и ввести срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия.

После этого, 23 января, он ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения. В частности, СНБО решил рекомендовать Президенту создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.