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Анонсована Зеленським Рада з підтримки підприємництва має також розглянути тиск на бізнес з боку Гетманцева - експерт

Анонсована Зеленським Рада з підтримки підприємництва має також розглянути тиск на бізнес з боку Гетманцева - експерт

Київ • УНН

 • 143330 перегляди

Рада з підтримки підприємництва, створення якої анонсував Президент Володимир Зеленський, має також розглянути тиск на бізнес з боку Данила Гетманцева.

Створювати тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді щодо тиску на бізнес з боку голови податкового комітету Данила Гетманцева немає сенсу, адже через те, що парламент в Україні не є суб’єктним, ефективність ТСК доволі низька. Проте цю проблему могла б розглянути Рада з підтримки підприємництва, створення якої анонсував Президент Володимир Зеленський. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач. 

Деталі

Експерти та представники бізнес-спільноти неодноразово нарікали, що Гетманцев в ручному режимі керує податковою службою. Членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначала, що всі наради в податковій службі проводяться за безпосередньої участі Гетманцева, і він там відкрито дає всім вказівки і команди, як діяти. На її думку, його ціль дотиснути бізнес і йому не цікаво, які наслідки будуть для держави.

 "Парламент не є у нас суб’єктним на превеликий жаль. Якби парламент був суб’єктним, то Гетманцева могли б усунути з посади голови комітету, і реформи б почалися. Відповідно зараз є кілька думок. Перша думка вже відобразилася в рішенні РНБО і пропозиції президента зробити дієву Раду бізнесу, безпосередньо з Володимиром Зеленським… Потрібно, щоб сам президент був долучений до процесу ухвалення рішень. Це єдиний спосіб зробити це дієвим", - вважає експерт.

За його словами, потрібно, щоб Президент спільно з бізнесом випрацьовували рішення щодо вирішення проблем бізнесу, а заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, як учасник цих напрацьованих рішень, був гарантом їх виконання. 

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Другий варіант, що може вплинути на вирішення проблем українського бізнесу, - це впровадження інституційних змін.

"Ми зараз маємо умовний мораторій, за рекомендацією РНБО, на тиск силовиків. Відповідно ці три місяці ми маємо використати для того, щоб були впроваджені відповідні зміни в карний кодекс, щоб був ухвалений закон про Бюро економічної безпеки і, щоб воно мало пріоритетом аналітичну перевірку, а не силову, і виносило б попередження, а не бачило свої ключові дії в детективах, які зупиняють роботу бізнесу. Такі інституційні і законодавчі зміни – це друга наша думка", - пояснив Длігач.

Ще однією з ідей бізнесу є введення персональної відповідальності податківців чи представників правоохоронних органів, які виносять рішення щодо економічної діяльності.

"Якщо суди ухвалять рішення на користь бізнесу – за це має понести відповідальність посадовець, який зупинив бізнес діяльність і змусив бізнес витрачати кошти на адвокатів", - додав підприємець.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обіцяв максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес й запровадити термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства.

Після цього, 23 січня, він вів у дію рішення РНБО щодо невідкладних заходів для забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, РНБО вирішила рекомендувати Президентові утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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