Андрющенко показал, как сейчас выглядит Мариуполь - видео
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram опубликовал видео города. Во что он превратился за время войны и "хозяйствования" в нем оккупантов, передает УНН.
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"Руины реальной истории украинского города, который когда-то был Мариуполем", - прокомментировал видео советник.
Дополнение
Три месяца без воды, газа и света в аварийных квартирах. Мариупольский городской совет показал в каких домах приходится жить жителям оккупированного россиянами Мариуполя, что в Донецкой области.
Российские оккупанты заняты строительством очередной линии обороны между Мариуполем и Запорожской областью. Там пока не наблюдается глобального установления «зубов драконов», однако блиндажи, укрепление блиндажей на стадии древесины, действительно продолжается.
Как ранее сообщал УНН в Мариуполе находят мертвых российских военных. Восемь тел оккупантов выловили в Азовском море в течение недели. Об этом со ссылкой на источник в так называемом “мвс днр” написал Мариупольский городской совет.
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