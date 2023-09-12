Андрющенко показал, как сейчас выглядит Мариуполь - видео

Цитата

"Руины реальной истории украинского города, который когда-то был Мариуполем", - прокомментировал видео советник.

Дополнение

Три месяца без воды, газа и света в аварийных квартирах. Мариупольский городской совет показал в каких домах приходится жить жителям оккупированного россиянами Мариуполя, что в Донецкой области.

Российские оккупанты заняты строительством очередной линии обороны между Мариуполем и Запорожской областью. Там пока не наблюдается глобального установления «зубов драконов», однако блиндажи, укрепление блиндажей на стадии древесины, действительно продолжается.

Как ранее сообщал УНН в Мариуполе находят мертвых российских военных. Восемь тел оккупантов выловили в Азовском море в течение недели. Об этом со ссылкой на источник в так называемом “мвс днр” написал Мариупольский городской совет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За лето партизаны ликвидировали 21 российского военного на территории Мариуполя и района - Андрющенко