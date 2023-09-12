Андрющенко показав, як зараз виглядає Маріуполь - відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram опублікував відео міста. У що воно перетворилось за час війни та "хазяйнування" в ньому окупантів, передає УНН.
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"Руїни реальної історії українського міста, яке колись було Маріуполем", - прокоментував відео радник.
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Три місяці без води, газу та світла в аварійних квартирах. Маріупольська міська рада показала в яких будинках доводиться жити мешканцям окупованого росіянами Маріуполя, що у Донецькій області.
Російські окупанти зайняті будуванням чергової лінії оборони між Маріуполем та Запорізькою областю. Там поки що не спостерігається глобального встановлення «зубів драконів», однак бліндажі, укріплення бліндажів на стадії деревини, дійсно триває.
Як раніше повідомляв УНН у Маріуполі знаходять мертвих російських військових. Вісім тіл окупантів виловили в Азовському морі впродовж тижня. Про це із посиланням на джерело в так званому “мвс днр” написала Маріупольска міська рада.
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