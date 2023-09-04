За літо партизани ліквідували 21 російського військового на території Маріуполя та району - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі за літо завдяки «акціям» партизанського спротиву ліквідовано загалом 21 російського військового на території міста та району, зокрема шляхом отруєння. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, передає УНН.
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«Маріупольський Спротив підбив підсумки “українського літа” в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків мова йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння», - написав Андрющенко.
Також він зазначив, що якщо додати до рахунку загиблих та поранених у двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок “хороших” росіян піде на декілька сотень.
Доповнення
Раніше Андрющенко повідомляв про знищення партизанами Маріупольського спротиву щонайменше чотирьох машин росіян.