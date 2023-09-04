За літо партизани ліквідували 21 російського військового на території Маріуполя та району - Андрющенко

Цитата

«Маріупольський Спротив підбив підсумки “українського літа” в Маріуполі. З підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків мова йдеться про ліквідацію загалом 21 російського військового на території Маріуполя та району, зокрема шляхом отруєння», - написав Андрющенко.

Також він зазначив, що якщо додати до рахунку загиблих та поранених у двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок “хороших” росіян піде на декілька сотень.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв про знищення партизанами Маріупольського спротиву щонайменше чотирьох машин росіян.