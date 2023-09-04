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За лето партизаны ликвидировали 21 российского военного на территории Мариуполя и района - Андрющенко

За лето партизаны ликвидировали 21 российского военного на территории Мариуполя и района - Андрющенко

Киев • УНН

 • 149690 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе за лето благодаря «акциям» партизанского сопротивления ликвидировано всего 21 российского военного на территории города и района, в частности путем отравления. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

«Мариупольское Сопротивление подвело итоги “украинского лета” в Мариуполе. С подтверждением от российских СМИ и пабликов речь идет о ликвидации в целом 21 российского военного на территории Мариуполя и района, в частности путем отравления», - написал Андрющенко.

Также он отметил, что если добавить к счету погибших и раненых в двукратной баловне в Юр’евке, то общий счет “хороших” россиян пойдет на несколько сотен.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал об уничтожении партизанами Мариупольского сопротивления по меньшей мере четырех машин русских.

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