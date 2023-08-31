В Маріуполі партизани знищили чотири машини окупантів – Андрющенко

Деталі

За даними радника мера Маріуполя, партизанам вдалося знешкодити щонайменше чотири транспортних засоби росіян - Газель, дві “Ніви” та “буханку”, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів.

«Група Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу. Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу! Незламне місто Нескорених!», - написав Андрющенко.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, напередодні, агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" знищив штаб "единой россии" в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

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