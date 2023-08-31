В Маріуполі партизани знищили чотири машини окупантів – Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram повідомив про знищення партизанами Маріупольського спротиву щонайменше чотирьох машин росіян, пише УНН.
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За даними радника мера Маріуполя, партизанам вдалося знешкодити щонайменше чотири транспортних засоби росіян - Газель, дві “Ніви” та “буханку”, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів.
«Група Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу. Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу! Незламне місто Нескорених!», - написав Андрющенко.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, напередодні, агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" знищив штаб "единой россии" в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
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