В Мариуполе партизаны уничтожили четыре машины оккупантов - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram сообщил об уничтожении партизанами Мариупольского сопротивления по меньшей мере четырех машин россиян, пишет УНН.
Детали
По данным советника мэра Мариуполя, партизанам удалось обезвредить по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - Газель, две “Нивы” и “буханку”, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов.
«Группа Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога. Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу! Несокрушимый город Непокоренных!», - написал Андрющенко.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, накануне, агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" уничтожил штаб "единой россии" во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине.
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