В Мариуполе партизаны уничтожили четыре машины оккупантов - Андрющенко

Детали

По данным советника мэра Мариуполя, партизанам удалось обезвредить по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - Газель, две “Нивы” и “буханку”, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов.

«Группа Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога. Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу! Несокрушимый город Непокоренных!», - написал Андрющенко.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, накануне, агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" уничтожил штаб "единой россии" во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине.

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