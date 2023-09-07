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"Чорні, горілі": маріупольцям пропонують жити в аварійних квартирах без світла, води та газу

Київ • УНН

 • 380271 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Три місяці без води, газу та світла в аварійних квартирах. Маріупольська міська рада показала в яких будинках доводиться жити мешканцям окупованого росіянами Маріуполя, що у Донецькій області, передає УНН.

Цитата

“Наші квартири не придатні для життя. Вони (окупаційні влада — ред.) встановили стіни та перекриття і все. Квартири чорні, горілі. У них неможливо жити”, — розповіли мешканці.

Деталі

Будинок, що на відео знаходиться на вулиці Новоросійська 10. Три під’їзди в ньому вщент вигоріли під час російських обстрілів у березні минулого року. Окупанти пообіцяли мешканцям ремонти квартир “під ключ”. Втім реальність виявилася іншою — після так званого ремонту квартири так і залишилися непридатними до життя.

Більш того, у частині будинку немає газу, води та електропостачання. А через непридатні до експлуатації труби прорвало ще й каналізацію і затопило підвал. Місцеві мешканці скаржаться, однак без успіху. Робочі “Міськводоканалу” нині мітингують проти невиплат зарплатні, і не працюють.

“Таке реальне життя під окупацією. Байдужість та виживання” — резюмували у міськраді Маріуполя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За літо партизани ліквідували 21 російського військового на території Маріуполя та району — Андрющенко 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, про іржаву воду з-під крану в тимчасово окупованому Маріуполі. За даними місцевих жителів вода мала зелений колір та неприємний запах.

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