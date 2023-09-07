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"Черные, горевшие": мариупольцам предлагают жить в аварийных квартирах без света, воды и газа

Киев • УНН

 • 380267 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Три месяца без воды, газа и света в аварийных квартирах. Мариупольский городской совет показал в каких домах приходится жить жителям оккупированного россиянами Мариуполя, что в Донецкой области, передает УНН.

Цитата

“Наши квартиры не пригодны для жизни. Они (оккупационные власти — ред.) установили стены и перекрытия и все. Квартиры черные, горелые. В них невозможно жить”, — рассказали жильцы.

Детали

Дом, что на видео, находится на улице Новороссийская 10. Три подъезда в нем полностью выгорели во время российских обстрелов в марте прошлого года. Оккупанты пообещали жильцам ремонты квартир “под ключ”. Впрочем, реальность оказалась другой — после так называемого ремонта квартиры так и остались непригодными для жизни.

Более того, в части дома нет газа, воды и электроснабжения. А из-за непригодных к эксплуатации труб прорвало еще и канализацию и затопило подвал. Местные жители жалуются, однако безуспешно. Рабочие “Горводоканала” сейчас митингуют против невыплат зарплаты, и не работают.

“Такова реальная жизнь под оккупацией. Равнодушие и выживание” — резюмировали в горсовете Мариуполя.

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Напомним

Ранее УНН писал, о ржавой воде из-под крана во временно оккупированном Мариуполе. По данным местных жителей вода имела зеленый цвет и неприятный запах.

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