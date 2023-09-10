Будують швидко та серйозно: Андрющенко про будівництво нової лінії оборони рф між Маріуполем та Запоріжжям

Цитата

«Вони дійсно будують чергову лінію оборони. Будують вони не в самому Маріуполі, але будують по Маріупольському району. Точкою, від якої йде розбудова лінії оборони на сьогодні є смт Нікольське. Це між Маріуполем та Запорізькою областю і Розівкою. Це якраз на півдорозі. Чому саме там? Адже там є просування ЗСУ. Якщо буде прорив, то росіяни розуміють, що наші збройні сили будуть намагатися вийти на трасу, яка єднає Крим і рф… Саме тому вони по лінії Нікольське-Магнуш починають зараз розбудовувати цю лінію оборони. Будують її достатньо швидко та серйозно», - розповів Андрющенко.

Він зазначив, що поки що не спостерігається глобального встановлення там «зубів драконів», однак бліндажі, укріплення бліндажів на стадії деревини, дійсно триває.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що окупанти почали активне окопування в районі лісів (Федорівський та Нікольський). Також росіяни почали термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангукш).



