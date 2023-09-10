Строят быстро и серьезно: Андрющенко о строительстве новой линии обороны рф между Мариуполем и Запорожьем

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«Они действительно строят очередную линию обороны. Строят они не в самом Мариуполе, но строят по Мариупольскому району. Точкой, от которой идет развитие линии обороны на сегодня является пгт Никольское. Это между Мариуполем и Запорожской областью и Розовкой. Это как раз на полпути. Почему именно там? Ведь там есть продвижение ВСУ. Если будет прорыв, то россияне понимают, что наши вооруженные силы будут пытаться выйти на трассу, которая соединяет Крым и Россию… Именно поэтому они по линии Никольское-Магнуш начинают сейчас строить эту линию обороны. Строят ее достаточно быстро и серьезно», - рассказал Андрющенко.

Он отметил, что пока не наблюдается глобального установления там «зубов драконов», однако блиндажи, укрепление блиндажей на стадии древесины, действительно продолжается.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты начали активную окопку в районе лесов (Федоровский и Никольский). Также россияне начали срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению (линия Никольское - Мангукш).



