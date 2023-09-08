На узбережжі у Маріуполі знайшли вісім мертвих російських військових від початку вересня

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"Так, 2 вересня зʼявилася інформація про те, що пʼять російських військових втопили в Азовському морі. Їхні тіла виявили на пляжі. ... Тепер надійшла інформація, що ще трьох російських мертвих вояків викинуло на берег у Маріуполі. Хто і чому їх вбив — невідомо. Маріуполь стає небезпечним для російських військових. Спротив людей в дії!“. — написала у своєму телеграм-каналі Маріупольська міська рада.

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Місцеві проросійські пабліки пишуть, що мертвих росіян знайшли на одному із маріупольских пляжів. За їхніми даними військових рф спочатку напоїли алкоголем, а потім втопили в Азовському морі та розклали мертвих на березі.

Кажуть, ймовірно у місті діють диверсанти, які полюють на російських військових. Місцева влада закликала військових-загарбників бути обачними, і не пити із незнайомцями.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, посилаючись на дані Петра Андрющенка, що маріупольські партизани на території району впродовж літа ліквідували 21 російського військового.