МЗС про виконання китайською співачкою "Катюші" на руїнах драмтеатру у Маріуполі: Україна очікує пояснень від Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало Китай пояснити приїзд китайських «гастролерів» в окупований Маріуполь. Серед них китайська «оперна співачка», яка виконала пісню «Катюша» на руїнах драмтеатру. Про це повідомив у п'ятницю речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
Цитата
«Виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, у якому російська армія вбила понад 600 невинних людей - приклад повної моральної деградації. Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», - написав Ніколенко у Facebook.
Він зазначив, що Україна очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі.
«Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів»», - повідомив Ніколенко.
Доповнення
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram повідомляв, що росія притягнула в Маріуполь “відому оперну співачку з Китаю Ван-Фан, яка заспівала їм посеред руїн Драматичного театру “Катюшу”.
CNN писав, що росія та Китай явно об'єдналися щодо пропаганди та дезінформації про війну в Україні, а Сполучені Штати та Захід протягом багатьох років недостатньо інвестували у протидію такій дезінформації.