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МИД об исполнении китайской певицей "Катюши" на руинах драмтеатра в Мариуполе: Украина ожидает объяснений от Китая

Киев • УНН

 • 4004827 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало Китай объяснить приезд китайских «гастролеров» в оккупированный Мариуполь. Среди них китайская «оперная певица», которая исполнила песню «Катюша» на руинах драмтеатра. Об этом сообщил в пятницу спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

«Исполнение китайской «оперной певицей» Ван-Фан песни «Катюша» на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей - пример полной моральной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами», - написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что Украина ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе.

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех китайских «гастролеров», - сообщил Николенко.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram сообщал, что россия притащила в Мариуполь “известную оперную певицу из Китая Ван-Фан, которая спела им посреди руин Драматического театра “Катюшу”.

CNN писал, что россия и Китай явно объединились в пропаганде и дезинформации о войне в Украине, а Соединенные Штаты и Запад в течение многих лет недостаточно инвестировали в противодействие такой дезинформации.

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