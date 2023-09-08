На побережье в Мариуполе нашли восемь мертвых российских военных с начала сентября

Цитата

"Так, 2 сентября появилась информация о том, что пять российских военных утопили в Азовском море. Их тела обнаружили на пляже. ... Теперь поступила информация, что еще трех российских мертвых военных выбросило на берег в Мариуполе. Кто и почему их убил — неизвестно. Мариуполь становится опасным для российских военных. Сопротивление людей в действии!“. — написал в своем телеграм-канале Мариупольский городской совет.

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Детали

Местные пророссийские паблики пишут, что мертвых россиян нашли на одном из мариупольских пляжей. По их данным военных рф сначала напоили алкоголем, а затем утопили в Азовском море и разложили мертвыми на берегу.

Говорят, вероятно в городе действуют диверсанты, которые охотятся на российских военных. Местные власти призвали военных-захватчиков быть осмотрительными, и не пить с незнакомцами.

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Напомним

Ранее УНН писал, ссылаясь на данные Петра Андрющенка, что мариупольские партизаны на территории района в течение лета ликвидировали 21 российского военного.