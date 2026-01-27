Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич выразил резкое недовольство после того, как его жену Юлу остановили патрульные и наложили штраф за грязный номерной знак. Инцидент произошел во время поездки на прощание с погибшим защитником Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram шоумена.

В своем фотоблоге ведущий сообщил, что его жена ехала без превышения скорости, а GPS-навигация из-за тревоги не работала. По его словам, возмущение вызвал не сам размер штрафа – 1000 гривен – а принципиальная сторона вопроса, особенно в условиях отключений воды, света и отопления в стране.

Только что мою жену остановила полиция и оштрафовала за загрязненный номерной знак. Честно говоря, я ошалел. Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас? Меня не было там рядом, потому что это был бы другой разговор и отстаивал бы свои права. Я, конечно, заплатил, но буду подавать в суд. Для меня это принципиально - рассказал шоумен.

Отметим, что Анатолич подчеркнул, что не считает себя "неприкосновенным" на дороге и не пользуется никакими привилегиями.

Я не какой-то там привилегированный, но скажите мне, в такую погоду с такими дорогами в пригороде, куда Юла добиралась час по этим дорогам, очевидно, что авто будет очень грязное. Авто электрическое. Едва заряженное из-за отключения света. Юла мне до этого звонит и говорит, что едет без печки, чтобы хватило. Вы думаете, полицейский протер девушке номер? Нет. Выписал штраф на 1000 грн и отпустил дальше с грязным номером. Езжайте на похороны, уважаемая. Мы вас не задерживаем. Отвратительное ощущение внутри от такого. Сейчас как никогда - резюмировал ведущий.

Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ