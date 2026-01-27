$43.130.01
Эксклюзив
15:20 • 1862 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 5088 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 17027 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 13879 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 12053 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 21231 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 24938 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16774 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18812 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33568 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Жена Анатолия Анатолича получила штраф за грязный номерной знак во время поездки на прощание с погибшим защитником Украины. Шоумен возмущен ситуацией, особенно в условиях отключений света и отопления.

Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич выразил резкое недовольство после того, как его жену Юлу остановили патрульные и наложили штраф за грязный номерной знак. Инцидент произошел во время поездки на прощание с погибшим защитником Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram шоумена.

В своем фотоблоге ведущий сообщил, что его жена ехала без превышения скорости, а GPS-навигация из-за тревоги не работала. По его словам, возмущение вызвал не сам размер штрафа – 1000 гривен – а принципиальная сторона вопроса, особенно в условиях отключений воды, света и отопления в стране.

Только что мою жену остановила полиция и оштрафовала за загрязненный номерной знак. Честно говоря, я ошалел. Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас? Меня не было там рядом, потому что это был бы другой разговор и отстаивал бы свои права. Я, конечно, заплатил, но буду подавать в суд. Для меня это принципиально

- рассказал шоумен.

Отметим, что Анатолич подчеркнул, что не считает себя "неприкосновенным" на дороге и не пользуется никакими привилегиями.

Я не какой-то там привилегированный, но скажите мне, в такую погоду с такими дорогами в пригороде, куда Юла добиралась час по этим дорогам, очевидно, что авто будет очень грязное. Авто электрическое. Едва заряженное из-за отключения света. Юла мне до этого звонит и говорит, что едет без печки, чтобы хватило. Вы думаете, полицейский протер девушке номер? Нет. Выписал штраф на 1000 грн и отпустил дальше с грязным номером. Езжайте на похороны, уважаемая. Мы вас не задерживаем. Отвратительное ощущение внутри от такого. Сейчас как никогда

- резюмировал ведущий.

Станислав Кармазин

