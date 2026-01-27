Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України

Український телеведучий Анатолій Анатоліч висловив різке невдоволення після того, як його дружину Юлу зупинили патрульні та наклали штраф за брудний номерний знак. Інцидент стався під час поїздки на прощання із загиблим захисником України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram шоумена.

У своєму фотоблозі ведучий повідомив, що його дружина їхала без перевищення швидкості, а GPS-навігація через тривогу не працювала. За його словами, обурення викликав не сам розмір штрафу - 1000 гривень - а принципова сторона питання, особливо в умовах відключень води, світла та опалення в країні.

Щойно мою дружину зупинила поліція й оштрафувала за забруднений номерний знак. Чесно кажучи, я очманів. Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз? Мене не було там поруч, бо це була б інша розмова й відстоював би свої права. Я звичайно заплатив, але буду подавати до суду. Для мене це принципово - розповів шоумен.

Зазначимо, що Анатоліч підкреслив, що не вважає себе "недоторканним" на дорозі і не користується жодними привілеями.

Я не якийсь там привілейований, але скажіть мені, в таку погоду з такими дорогами в передмісті, куди Юла добиралася годину по цим дорогам, очевидно, що авто буде дуже брудне. Авто електричне. Ледь заряджене через відключення світла. Юла мені до цього дзвонить і каже що їде без пічки, щоб вистачило. Чи ви думаєте поліцейський протер дівчині номер? Ні. Виписав штраф на 1000 грн і відпустив далі з брудним номером. Їдьте на похорони, шановна. Ми вас не затримуємо. Огидне відчуття всередині від такого. Зараз як ніколи - резюмував ведучий.

