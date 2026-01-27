Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України

$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 1276 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 4680 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 16636 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 13665 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 11908 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 21006 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24889 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16766 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18800 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33551 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 30842 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 13676 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 17924 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 15964 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 18877 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 1294 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 3164 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 16648 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 19024 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 21014 перегляди
УНН Lite
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 6 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 9790 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 26432 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25708 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 26017 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дружина Анатолія Анатоліча отримала штраф за брудний номерний знак під час поїздки на прощання із загиблим захисником України. Шоумен обурений ситуацією, особливо в умовах відключень світла та опалення.

Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України

Український телеведучий Анатолій Анатоліч висловив різке невдоволення після того, як його дружину Юлу зупинили патрульні та наклали штраф за брудний номерний знак. Інцидент стався під час поїздки на прощання із загиблим захисником України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram шоумена.

У своєму фотоблозі ведучий повідомив, що його дружина їхала без перевищення швидкості, а GPS-навігація через тривогу не працювала. За його словами, обурення викликав не сам розмір штрафу - 1000 гривень - а принципова сторона питання, особливо в умовах відключень води, світла та опалення в країні.

Щойно мою дружину зупинила поліція й оштрафувала за забруднений номерний знак. Чесно кажучи, я очманів. Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз? Мене не було там поруч, бо це була б інша розмова й відстоював би свої права. Я звичайно заплатив, але буду подавати до суду. Для мене це принципово

- розповів шоумен.

Зазначимо, що Анатоліч підкреслив, що не вважає себе "недоторканним" на дорозі і не  користується жодними привілеями.

Я не якийсь там привілейований, але скажіть мені, в таку погоду з такими дорогами в передмісті, куди Юла добиралася годину по цим дорогам, очевидно, що авто буде дуже брудне. Авто електричне. Ледь заряджене через відключення світла. Юла мені до цього дзвонить і каже що їде без пічки, щоб вистачило. Чи ви думаєте поліцейський протер дівчині номер? Ні. Виписав штраф на 1000 грн і відпустив далі з брудним номером. Їдьте на похорони, шановна. Ми вас не затримуємо. Огидне відчуття всередині від такого. Зараз як ніколи

- резюмував ведучий.

Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26.01.26, 16:43 • 25708 переглядiв

Станіслав Кармазін

