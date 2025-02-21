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Американцы и россияне тайно обсуждали войну в Украине через швейцарский канал - Reuters

Киев  •  УНН

 • 11226 просмотра

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Представители США и России неофициально встречаются в Швейцарии для обсуждения войны в Украине. Встречи проходят с участием лиц с дипломатическим опытом, хотя их официальный статус остается неясным.

Представители из США и россии в последние месяцы тихо встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине, в том числе совсем недавно, на прошлой неделе, со ссылкой на три источника, осведомленные по этому вопросу, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники описали переговоры как параллельный канал, некоторые контакты происходили в переходный период после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Хотя участники имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и пока не было ясно, были ли они направлены их правительствами, сообщили два источника. Источники отказались назвать участников.

По крайней мере небольшое количество советников Трампа знают о встречах, сказал один из источников, который имел непосредственную информацию по этому вопросу.

Многие другие детали остаются неясными, включая повестки встреч, присутствовали ли украинцы и когда начались встречи.

Но встречи, о которых ранее не было известно, как пишет издание, "подсвечивают закулисные попытки США и россии изучить пути прекращения войны в Украине, несмотря на почти замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена".

Во вторник высокопоставленные чиновники США встретились с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, включая министра иностранных дел рф сергея лаврова.

США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио18.02.25, 16:16 • 32729 просмотров

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии "второго трека" - дипломатический жаргон для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Совет национальной безопасности Белого дома, правительство Украины и мид рф не ответили на запросы о комментариях.

Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

В прошлом году агентство Reuters сообщало об отдельных переговорах второго трека в 2023 году и в начале 2024 года, когда путин отправил сигналы о том, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине. Казалось, эти переговоры ни к чему не привели, пишет издание.

В 2023 году NBC сообщало, что бывшие сотрудники национальной безопасности США провели тайные переговоры с россиянами, которых считали близкими к кремлю, и некоторые из них в конечном итоге встретились с лавровым.

Один из источников предположил, что переговоры второго трека потеряли свою актуальность, поскольку в последние недели официальные лица США и россии установили официальные каналы диалога.

В российской делегации назвали переговоры США и рф в Саудовской Аравии "позитивными"18.02.25, 15:00 • 25399 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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