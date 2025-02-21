Американцы и россияне тайно обсуждали войну в Украине через швейцарский канал - Reuters
Киев • УНН
Представители США и России неофициально встречаются в Швейцарии для обсуждения войны в Украине. Встречи проходят с участием лиц с дипломатическим опытом, хотя их официальный статус остается неясным.
Представители из США и россии в последние месяцы тихо встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине, в том числе совсем недавно, на прошлой неделе, со ссылкой на три источника, осведомленные по этому вопросу, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Источники описали переговоры как параллельный канал, некоторые контакты происходили в переходный период после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.
Хотя участники имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и пока не было ясно, были ли они направлены их правительствами, сообщили два источника. Источники отказались назвать участников.
По крайней мере небольшое количество советников Трампа знают о встречах, сказал один из источников, который имел непосредственную информацию по этому вопросу.
Многие другие детали остаются неясными, включая повестки встреч, присутствовали ли украинцы и когда начались встречи.
Но встречи, о которых ранее не было известно, как пишет издание, "подсвечивают закулисные попытки США и россии изучить пути прекращения войны в Украине, несмотря на почти замораживание официальных контактов во времена предшественника Трампа, бывшего президента Джо Байдена".
Во вторник высокопоставленные чиновники США встретились с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, включая министра иностранных дел рф сергея лаврова.
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Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии "второго трека" - дипломатический жаргон для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.
Совет национальной безопасности Белого дома, правительство Украины и мид рф не ответили на запросы о комментариях.
Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.
В прошлом году агентство Reuters сообщало об отдельных переговорах второго трека в 2023 году и в начале 2024 года, когда путин отправил сигналы о том, что он готов рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине. Казалось, эти переговоры ни к чему не привели, пишет издание.
В 2023 году NBC сообщало, что бывшие сотрудники национальной безопасности США провели тайные переговоры с россиянами, которых считали близкими к кремлю, и некоторые из них в конечном итоге встретились с лавровым.
Один из источников предположил, что переговоры второго трека потеряли свою актуальность, поскольку в последние недели официальные лица США и россии установили официальные каналы диалога.
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