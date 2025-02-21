Американці та росіяни таємно обговорювали війну в Україні через швейцарський канал - Reuters

Представники зі США та росії останніми місяцями тихо зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні, зокрема зовсім недавно, минулого тижня, з посиланням на три джерела, поінформовані про питання, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела описали переговори як побічний канал, деякі контакти відбувалися у перехідний період після перемоги президента США Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Хоча учасники мають дипломатичний досвід і досвід у безпековій сфері, вони не є державними службовцями, і поки не було зрозуміло, чи були вони направлені їхніми урядами, повідомили два джерела. Джерела відмовилися назвати учасників.

Принаймні невелика кількість радників Трампа знають про зустрічі, сказало один із джерел, який мав безпосередню інформацію про питання.

Багато інших деталей залишаються неясними, включаючи порядки денні зустрічей, чи були присутні українці і коли розпочалися зустрічі.

Але зустрічі, про які раніше не було відомо, як пише видання, "підсвічують закулісні спроби США та росії вивчити шляхи припинення війни в Україні, незважаючи на майже заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена".

У вівторок високопосадовці США зустрілися з російськими чиновниками в Саудівській Аравії, включно з головою мзс рф сергієм лавровим.

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Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусії "другого треку" - дипломатичний жаргон для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Рада національної безпеки Білого дому, український уряд і мзс рф не відповіли на запити про коментарі.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Минулого року агентство Reuters повідомляло про окремі переговори другого треку у 2023 році та на початку 2024 року, коли путін надіслав сигнали про те, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні. Здавалося, ці переговори нічим не закінчилися, пише видання.

У 2023 році NBC повідомляло, що колишні співробітники національної безпеки США провели таємні переговори з росіянами, яких вважали близькими до кремля, і деякі з них зрештою зустрілися з лавровим.

Одне з джерел припустило, що переговори другого треку втратили свою актуальність, оскільки останніми тижнями офіційні особи США та росії встановили офіційні канали діалогу.

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