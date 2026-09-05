Американская сторона уже начала работу с российской, Украина готова воздерживаться от ударов по Москве три дня — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев провел разговор с представителями президента Америки, которая уже начала работу с российской стороной, отметив, что Украина готова соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, задействованным в переговорном процессе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Только что говорили с представителями президента Америки. Они уже начали сегодня работу с российской стороной. С момента этого нашего разговора готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, задействованным в переговорном процессе. Отныне и до конца текущих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву - написал Зеленский.

Он добавил, что заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, динамике угроз в воздушном пространстве Украины, а также наших шагах и активных оборонных операциях.

На дипломатическом направлении наши действия должны быть и будут столь же на сто процентов сильными и эффективными. План дипломатических мероприятий на завтра в Киеве при участии американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору - добавил Зеленский.

Напомним

Российский диктатор владимир путин дал указание, начиная с сегодняшней полуночи, в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.