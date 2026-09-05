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Американська сторона вже почала роботу з російською, Україна готова утримуватися від ударів по москві три дні - Зеленський

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Зеленський заявив про готовність України утриматися від ударів по москві до кінця понеділка. Київ очікує аналогічних дій рф щодо столиці.

Американська сторона вже почала роботу з російською, Україна готова утримуватися від ударів по москві три дні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ провів розмову з представниками президента Америки, яка вже почала роботу з російською стороною, зазначивши, що Україна готова дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН

Щойно говорили з представниками президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву 

- написав Зеленський. 

Він додав, що заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України та наших кроків і активних оборонних операцій. 

На дипломатичному треку наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними. План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Російський диктатор володимир путін дав вказівку, починаючи з сьогоднішньої опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. 

Павло Башинський

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