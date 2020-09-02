Американская торговая палата воздержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Американская торговая палата, которая обычно защищает представителей американского бизнеса в Украине, на этот раз удержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill, передает УНН.
УНН обратился с информационным запросом в Американскую торговую палату более двух недель назад. Свое письмо журналисты агентства адресовали непосредственно президенту Американской торговой палаты Энди Гундеру.
УНН сообщил Гундеру о том, что в Украине Cargill нарушает базовые принципы американской корпорации: компания является регулярным фигурантом государственных расследований, в том числе по факту уклонения от уплаты налогов.
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Кроме того, УНН довел до сведения Гундера тот факт, что Cargill пошел на нарушение закона во время "схлопывания" кредитов "Дельта Банка", тем самым лишив возможности украинских вкладчиков этого банка получить свои средства в размере "схлопнутих" кредитов. Соглашение, по данным экспертов, обошлось вкладчикам банка в 100 млн долларов, которые теперь американская корпорация, вероятно, должна вернуть государству.
Отдельно журналисты редакции сообщили президенту Американской торговой палаты о том, что Cargill поддерживает товарными кредитами агропредприятия, которые не платят налоги и уклоняются от требований кредиторов (в том числе банков).
Изложенную информацию УНН попросил проанализировать и прокомментировать. В частности, рассказать, какие меры принимает Американская торговая палата, когда представительства американских компаний в Украине ведут недобродетельный бизнес.
Впрочем, запрос агентства Американская торговая палата и ее президент проигнорировали. Сообщения Гундер читал, однако никакого ответа не дал.
Ранее комментировать незаконные сделки в Украине отказались в самом Cargill.