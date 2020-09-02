Американская торговая палата воздержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 1088 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 61057 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 98184 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 171487 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 176492 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 383130 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 223055 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 496672 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348660 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229591 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 79380 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 67349 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 19318 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30343 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 39275 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 136659 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 124794 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 213785 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 383092 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 496654 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 1032 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30725 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36607 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44270 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73964 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Американская торговая палата воздержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill

Киев • УНН

 • 18306 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Американская торговая палата, которая обычно защищает представителей американского бизнеса в Украине, на этот раз удержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill, передает УНН.

Американская торговая палата воздержалась от комментариев относительно незаконных сделок Cargill

УНН обратился с информационным запросом в Американскую торговую палату более двух недель назад. Свое письмо журналисты агентства адресовали непосредственно президенту Американской торговой палаты Энди Гундеру.

УНН сообщил Гундеру о том, что в Украине Cargill нарушает базовые принципы американской корпорации: компания является регулярным фигурантом государственных расследований, в том числе по факту уклонения от уплаты налогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-президент Cargill ошибся в оценке законности их соглашений по кредитам "Дельта Банка".

Кроме того, УНН довел до сведения Гундера тот факт, что Cargill пошел на нарушение закона во время "схлопывания" кредитов "Дельта Банка", тем самым лишив возможности украинских вкладчиков этого банка получить свои средства в размере "схлопнутих" кредитов. Соглашение, по данным экспертов, обошлось вкладчикам банка в 100 млн долларов, которые теперь американская корпорация, вероятно, должна вернуть государству.

Отдельно журналисты редакции сообщили президенту Американской торговой палаты о том, что Cargill поддерживает товарными кредитами агропредприятия, которые не платят налоги и уклоняются от требований кредиторов (в том числе банков).

Изложенную информацию УНН попросил проанализировать и прокомментировать. В частности, рассказать, какие меры принимает Американская торговая палата, когда представительства американских компаний в Украине ведут недобродетельный бизнес.

Впрочем, запрос агентства Американская торговая палата и ее президент проигнорировали. Сообщения Гундер читал, однако никакого ответа не дал.

Ранее комментировать незаконные сделки в Украине отказались в самом Cargill.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52