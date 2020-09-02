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Американська торгова палата утрималася від коментарів щодо незаконних оборудок Cargill

Київ • УНН

 • 18306 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Американська торгова палата, яка зазвичай захищає представників американського бізнесу в Україні, на цей раз втрималася від коментарів щодо незаконних оборудок Cargill, передає УНН.

Американська торгова палата утрималася від коментарів щодо незаконних оборудок Cargill

УНН звернувся з інформаційним запитом до Американської торгової палати понад два тижні тому. Свого листа журналісти агентства адресували безпосередньо президенту Американської торгової палати Енді Гундеру.

УНН поінформував Гундера про те, що в Україні Cargill порушує базисні принципи американської корпорації: компанія є регулярним фігурантом державних розслідувань, у тому числі за фактом ухилення від сплати податків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віце-президент Cargill помилився в оцінці законності їх угод по кредитах "Дельта Банку".

Крім того, УНН довів до відома Гундера той факт, що Cargill пішов на порушення закону під час "схлопування" кредитів "Дельта Банку", тим самим позбавивши можливості українських вкладників цього банку отримати свої кошти у розмірі "схлопнутих" кредитів. Угода, за даними експертів, обійшлася вкладникам банку у 100 млн доларів, які тепер американська корпорація, певно, має повернути державі. 

Окремо журналісти редакції сповістили президента Американської торгової палати про те, що Cargill підтримує товарними кредитами агропідприємства, які не сплачують податки та ухиляються від вимог кредиторів (зокрема банків).

Викладену інформацію УНН попросив проаналізувати та прокоментувати. Зокрема, розповісти, яких заходів вживає Американська торгова палата, коли представництва американських компаній в Україні ведуть недоброчесний бізнес.

Втім, запит агентства Американська торгова палата та її президент проігнорували. Усі повідомлення Гундер читав, проте жодної відповіді не надав.

Раніше коментувати незаконні оборудки в Україні відмовилися у самому Cargill.

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