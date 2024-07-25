Активность вражеских ДРГ несколько уменьшилась, но в целом свою диверсионную деятельность россия не прекращает. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

К счастью, активность вражеских ДРГ несколько уменьшилась, но в целом свою диверсионную деятельность враг не прекращает. По Сумскому направлению, если сравнить с периодом несколько раньше, то попыток захода ДРГ, в том числе когда они вступают в бой с украинскими защитниками, значительно меньше - сказал Демченко.

Однако он отметил, что в то же время пограничники видят, что попытки захода ДРГ продолжаются.

«Однако эту угрозу украинские воины из разных составляющих Сил обороны хорошо понимают, совместно тренируются, совместно действуют для того, чтобы предупреждать такие попытки осуществляя необходимые действия для того, чтобы такие группы отказались от попыток заходить на нашу территорию. Или максимально усложнить их такие действия», - рассказал Демченко.

Дополнение

15 июля спикер ОТУВ «Северск» Вадим Мисник сообщал, что сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп на Сумщине и Черниговщине. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают их на подходе.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал об усилении контроля в приграничных районах Харьковской области для противодействия российским диверсионно-разведывательным группам.