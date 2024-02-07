Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Сейчас не наблюдается активного выезда людей из оккупированного Крыма. Наоборот, захватчики активно пытаются продолжить практику заселения полуострова россиянами, при этом репрессируя и преследуя проукраинское население. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Представительства Президента в АР Крым.

На вопрос, наблюдается ли отток людей, в частности россиян из Крыма из-за "хлопка", атаки на военные объекты рф дронами в Представительстве Президента в АР Крым, ответили: "Сейчас мы не наблюдаем активного выезда людей с территории оккупированного Крыма. Наоборот, оккупанты активно пытаются продолжить практику заселения полуострова россиянами, при этом репрессируя и преследуя проукраинское население".

Ведь как отмечает Представительство, оккупантам не выгодно, чтобы в Крыму оставались люди, которые ждут освобождения, они не хотят, чтобы ВСУ кто-то ждал на оккупированных территориях.

"Это касается и назначений на руководящие должности. К примеру, прокурором оккупированного города Севастополя недавно был назначен бывший прокурор в Амурской области", - отметили в Представительстве.

Дополнение

Во временно оккупированном Крыму постоянно происходит "хлопок", например 6 февраля в районе Казацкой бухты раздавались взрывы.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что Украина продолжит давить на российские силы и разрушать российскую логистику в Крыму.