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Активного виїзду людей з окупованого Криму не спостерігається - Представництво Президента в АРК

Активного виїзду людей з окупованого Криму не спостерігається - Представництво Президента в АРК

Київ • УНН

 • 220374 перегляди

Окупанти активно намагаються продовжити заселення Криму росіянами, одночасно репресуючи та переслідуючи проукраїнське населення.

Наразі не спостерігається активного виїзду людей з окупованого Криму. Навпаки, загарбники активно намагаються продовжити практику заселення півострова росіянами, при цьому репресуючи та переслідуючи проукраїнське населення. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Представництва Президента в АР Крим.

На запитання, чи спостерігається відтік людей, зокрема росіян з Криму через "бавовну", атаки на військові об'єкти рф дронами в Представництві Президента в АР Крим, відповіли: "Наразі ми не спостерігаємо активного виїзду людей з території окупованого Криму. Навпаки, окупанти активно намагаються продовжити практику заселення півострова росіянами, при цьому репресуючи та переслідуючи проукраїнське населення".

Адже як зазначає Представництво, окупантам не вигідно, щоб у Криму залишалися люди, які чекають на звільнення, вони не хочуть, щоб на ЗСУ хтось чекав на окупованих територіях.

"Це стосується і призначень на керівні посади. До прикладу, прокурором окупованого міста Севастополя нещодавно було призначено колишнього прокурора в амурській області", - зазначили в Представництві.

Доповнення

В тимчасово окупованому Криму постійно стається "бавовна", наприклад 6 лютого в районі Козацької бухти лунали вибухи.

 Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняв, що Україна продовжить тиснути на російські сили та руйнувати російську логістику у Криму. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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