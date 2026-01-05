$42.290.12
Агентку рф, взорвавшую авто военного на Оболони, задержали в столичном ТРЦ

Киев • УНН

 • 2038 просмотра

СБУ задержала российскую агентку, которая 4 января взорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе Киева. В результате теракта военный и его знакомая получили травмы.

Агентку рф, взорвавшую авто военного на Оболони, задержали в столичном ТРЦ

Правоохранители задержали российскую агентку, совершившую теракт 4 января этого года в Киеве. Как сообщили в СБУ, задержание агентки произошло "по горячим следам" в течение нескольких часов после совершения теракта, передает УНН.

Детали

По материалам дела, фигурантка подорвала автомобиль украинского воина в Оболонском районе столицы. В результате происшествия военный и его знакомая получили травмы различной степени тяжести, в частности осколочные ранения обеих ног и контузию.

Как установило расследование, подготовкой и осуществлением теракта занималась завербованная врагом 25-летняя местная безработная. В поле зрения российских спецслужбистов она попала, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Для подрыва автомобиля женщина получила инструкцию от оккупантов на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ).

Деньги на закупку компонентов злоумышленница получила от рашистов на собственную банковскую карту. Часть российских средств для конспирации была перечислена на реквизиты ее отца, которые агентка предоставила куратору из РФ.

Снарядив взрывчатку, женщина заложила ее под автомобиль украинского военного, который прибыл в отпуск в Киев с передовой.

Для фиксации теракта злоумышленница установила поблизости "локации" скрытую телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Взрыв произошел, когда военный подошел к автомобилю и открыл багажник.

Правоохранители задержали террористку в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где она скрывалась после совершения преступления. Во время обысков у задержанной обнаружили сим-карту с "видеоловушки" вблизи места теракта и мобильный телефон, с которого она контактировала с куратором 

- говорится в сообщении.

Добавим

Следователи СБУ планируют сообщить агентке о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Антонина Туманова

