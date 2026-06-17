97 из 119 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 17 июня враг выпустил 119 БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 97 дронов, зафиксированы попадания на 11 локациях.
россия ночью ударила по Украине 119 дронами, 97 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 июня (с 18:00 16 июня) противник атаковал 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Орел – рф, Чауда – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
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