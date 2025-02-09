92 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 92 боевых столкновения, наибольшая активность врага на Покровском направлении - 31 штурм. Оккупанты также активно атаковали на Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.
На передовой произошло 92 боевых столкновения. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении ВСУ отбили 3 атаки противника в районах Волчанска и Фиголевки. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Нестерно и Слатино.
На Купянском направлении террористы реализовали 7 атак возле Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении вражеские войска 10 раз штурмовали в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.
На Краматорском направлении продолжаются две вражеские атаки вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении агрессор 12 раз бил в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.
На Покровском направлении оккупанты 31 штурмовали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются.
На Новопавловском направлении захватчики 8 раз безуспешно пытались прорваться возле населенного пункта Константинополь. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Разлив, Отрадное, Новоселка и Сторожевое, в общем враг привлек четыре управляемые бомбы и 24 неуправляемые ракеты.
Почти половина боев - на Покровском направлении и курщине: Генштаб показал карту боевых действий08.02.25, 09:19 • 49325 просмотров