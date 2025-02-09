92 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб

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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 109526 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 128055 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 139106 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 143306 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 121188 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 127431 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 129542 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128443 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128147 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 118135 просмотра

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92 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб

92 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4021 просмотра

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За сутки произошло 92 боевых столкновения, наибольшая активность врага на Покровском направлении - 31 штурм. Оккупанты также активно атаковали на Торецком, Лиманском и Купянском направлениях.

На передовой произошло 92 боевых столкновения. Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении ВСУ отбили 3 атаки противника в районах Волчанска и Фиголевки. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Нестерно и Слатино.

На Купянском направлении террористы реализовали 7 атак возле Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении вражеские войска 10 раз штурмовали в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении продолжаются две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении агрессор 12 раз бил в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении оккупанты 31 штурмовали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики 8 раз безуспешно пытались прорваться возле населенного пункта Константинополь. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Разлив, Отрадное, Новоселка и Сторожевое, в общем враг привлек четыре управляемые бомбы и 24 неуправляемые ракеты.

Почти половина боев - на Покровском направлении и курщине: Генштаб показал карту боевых действий08.02.25, 09:19 • 49325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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