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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139226 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197693 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 159874 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145871 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121931 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109129 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103415 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 156655 перегляди

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92 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб

92 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб

Київ • УНН

 • 27436 перегляди

За добу відбулося 92 бойових зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку - 31 штурм. Окупанти також активно атакували на Торецькому, Лиманському та Куп'янському напрямках.

На передовій відбулося 92 бойових зіткнення. Найбільша активність окупантів зберігається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

На Куп’янському напрямку терористи реалізували 7 атак біля Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворожі війська 10 разів штурмували в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку агресор 12 разів бив у районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку окупанти 31 штурмували в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 8 разів безуспішно намагався прорватися біля населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

Майже половина боїв на Покровському напрямку та курщині: Генштаб показав карту бойових дій08.02.25, 09:19 • 51068 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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