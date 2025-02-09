92 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб

На передовій відбулося 92 бойових зіткнення. Найбільша активність окупантів зберігається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах Вовчанська та Фиголівки. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Нестерне та Слатине.

На Куп’янському напрямку терористи реалізували 7 атак біля Богуславки, Степової Новосілки, Голубівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворожі війська 10 разів штурмували в районах населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку агресор 12 разів бив у районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку окупанти 31 штурмували в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. Два бойових зіткнення ще тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 8 разів безуспішно намагався прорватися біля населеного пункту Костянтинопіль. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Розлив, Одрадне, Новосілка та Сторожове, загалом ворог залучив чотири керовані бомби та 24 некеровані ракети.

Майже половина боїв на Покровському напрямку та курщині: Генштаб показав карту бойових дій