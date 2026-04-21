90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги

Европейский Союз готовит для Украины один из крупнейших пакетов поддержки за все время полномасштабной войны – кредитную программу на €90 миллиардов для покрытия потребностей 2026–2027 годов. Речь идет не просто о финансовой помощи, а о масштабном механизме, который должен обеспечить работу государства, стабильность бюджета, поддержку армии и запуск новых оборонных производств. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт Еврокомиссии.

В Еврокомиссии уже заявили о начале подготовительных процедур. Часть средств могут направить уже в 2026 году. Для Украины это означает возможность планировать не один месяц вперед, а как минимум два следующих года войны и восстановления.

Что это за €90 миллиардов

Это крупная кредитная программа Ukraine Support Loan, которая должна покрыть значительную часть внешних финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. По оценкам международных партнеров, именно эти годы остаются критическими, ведь война продолжает создавать огромное давление на бюджет.

Ukraine Support Loan – это новый финансовый механизм Европейского Союза, созданный специально для поддержки Украины в 2026–2027 годах. Простыми словами – это большая программа кредитования, через которую ЕС хочет дать Украине до €90 миллиардов на нужды государства и обороны.

ЕС будет привлекать средства через заимствования на международных рынках капитала, используя свой высокий кредитный рейтинг. Затем этот ресурс будет направлен Украине в виде финансовой поддержки.

Как распределят средства в 2026 году

Еврокомиссия уже предложила выделить первые €45 миллиардов в 2026 году. Это половина общего пакета.

Из этой суммы до €16,7 миллиарда планируют направить на бюджетную поддержку. Это средства, которые помогут государству выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать больницы, школы, социальные программы, жилье для переселенцев и восстановление критической инфраструктуры.

Еще €28,3 миллиарда планируют направить на оборонный компонент. Именно эта часть вызывает наибольший интерес, ведь речь идет не только о закупках оружия, а о развитии оборонных возможностей Украины.

Где будут производить оружие – в Европе или в Украине

Самый точный ответ – и в Европе, и в Украине. Но важно, что ЕС уже прямо говорит о поддержке украинских оборонных производственных мощностей. Это означает, что часть средств может пойти не только на закупку готовой продукции в странах ЕС, но и на заказы украинским предприятиям, модернизацию производства и запуск новых линий.

Это значительно выгоднее стратегически. Украина получает не разовую партию вооружения, а постоянный производственный цикл, рабочие места, технологии и возможность быстрее закрывать потребности фронта.

Однако часть средств также пойдет на производство оружия непосредственно в странах Европейского Союза.

Первый приоритет – дроны

Еврокомиссия уже сообщила, что первым направлением срочных оборонных закупок станут дроны. Для этого даже разрешили специальные исключения из общих процедур закупок, чтобы ускорить процесс.

Европа признает, что современная война в значительной степени держится на беспилотниках, а Украина стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Именно украинские компании и инженеры за последние годы создали масштабную индустрию FPV-дронов, разведывательных систем, морских дронов и дальнобойных решений.

Что может быть дальше

После дронов следующими направлениями могут стать ракеты, боеприпасы, системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и другие виды вооружения. То есть €90 миллиардов – это не один контракт и не один транш, а многолетний механизм усиления Украины.

Какая еще помощь уже есть

Отдельно действует программа Ukraine Facility на €50 миллиардов до 2027 года. Она направлена на восстановление экономики, инфраструктуры, реформы и постепенную интеграцию Украины в ЕС. Значительная часть этих средств уже мобилизована.

То есть €90 миллиардов – это дополнительный большой пакет, а не замена предыдущих программ.

Сколько ЕС уже дал Украине

По официальным данным, ЕС и страны-члены уже предоставили Украине €195 миллиардов общей поддержки с начала полномасштабной войны. Это включает военную помощь, гуманитарные программы, кредиты, поддержку энергетики, помощь беженцам и бюджетное финансирование.

Есть ли условия для получения средств

Условия есть, и довольно жесткие. ЕС требует прозрачного использования средств, борьбы с коррупцией, соблюдения принципов верховенства права, финансового контроля и выполнения реформ. То есть деньги будут поступать не автоматически, а под конкретные условия и с контролем.

Итак, €90 миллиардов для Украины – это попытка Европы гарантировать, что Украина будет иметь ресурс воевать, функционировать и восстанавливаться в ближайшие годы.

Предложение Еврокомиссии по финансированию Украины в 2026 году будет передано на рассмотрение Совета ЕС. После согласования странами-членами Комиссия сможет перейти к окончательному оформлению механизма заимствований и дальнейших выплат Украине.

