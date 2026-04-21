90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги
Еврокомиссия готовит кредитную программу Ukraine Support Loan для покрытия потребностей государства и обороны. Первые 45 миллиардов евро планируют выделить в 2026 году.
Европейский Союз готовит для Украины один из крупнейших пакетов поддержки за все время полномасштабной войны – кредитную программу на €90 миллиардов для покрытия потребностей 2026–2027 годов. Речь идет не просто о финансовой помощи, а о масштабном механизме, который должен обеспечить работу государства, стабильность бюджета, поддержку армии и запуск новых оборонных производств. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт Еврокомиссии.
В Еврокомиссии уже заявили о начале подготовительных процедур. Часть средств могут направить уже в 2026 году. Для Украины это означает возможность планировать не один месяц вперед, а как минимум два следующих года войны и восстановления.
Что это за €90 миллиардов
Это крупная кредитная программа Ukraine Support Loan, которая должна покрыть значительную часть внешних финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. По оценкам международных партнеров, именно эти годы остаются критическими, ведь война продолжает создавать огромное давление на бюджет.
Ukraine Support Loan – это новый финансовый механизм Европейского Союза, созданный специально для поддержки Украины в 2026–2027 годах. Простыми словами – это большая программа кредитования, через которую ЕС хочет дать Украине до €90 миллиардов на нужды государства и обороны.
ЕС будет привлекать средства через заимствования на международных рынках капитала, используя свой высокий кредитный рейтинг. Затем этот ресурс будет направлен Украине в виде финансовой поддержки.
Как распределят средства в 2026 году
Еврокомиссия уже предложила выделить первые €45 миллиардов в 2026 году. Это половина общего пакета.
Из этой суммы до €16,7 миллиарда планируют направить на бюджетную поддержку. Это средства, которые помогут государству выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать больницы, школы, социальные программы, жилье для переселенцев и восстановление критической инфраструктуры.
Еще €28,3 миллиарда планируют направить на оборонный компонент. Именно эта часть вызывает наибольший интерес, ведь речь идет не только о закупках оружия, а о развитии оборонных возможностей Украины.
Где будут производить оружие – в Европе или в Украине
Самый точный ответ – и в Европе, и в Украине. Но важно, что ЕС уже прямо говорит о поддержке украинских оборонных производственных мощностей. Это означает, что часть средств может пойти не только на закупку готовой продукции в странах ЕС, но и на заказы украинским предприятиям, модернизацию производства и запуск новых линий.
Это значительно выгоднее стратегически. Украина получает не разовую партию вооружения, а постоянный производственный цикл, рабочие места, технологии и возможность быстрее закрывать потребности фронта.
Однако часть средств также пойдет на производство оружия непосредственно в странах Европейского Союза.
Первый приоритет – дроны
Еврокомиссия уже сообщила, что первым направлением срочных оборонных закупок станут дроны. Для этого даже разрешили специальные исключения из общих процедур закупок, чтобы ускорить процесс.
Европа признает, что современная война в значительной степени держится на беспилотниках, а Украина стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Именно украинские компании и инженеры за последние годы создали масштабную индустрию FPV-дронов, разведывательных систем, морских дронов и дальнобойных решений.
Что может быть дальше
После дронов следующими направлениями могут стать ракеты, боеприпасы, системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и другие виды вооружения. То есть €90 миллиардов – это не один контракт и не один транш, а многолетний механизм усиления Украины.
Какая еще помощь уже есть
Отдельно действует программа Ukraine Facility на €50 миллиардов до 2027 года. Она направлена на восстановление экономики, инфраструктуры, реформы и постепенную интеграцию Украины в ЕС. Значительная часть этих средств уже мобилизована.
То есть €90 миллиардов – это дополнительный большой пакет, а не замена предыдущих программ.
Сколько ЕС уже дал Украине
По официальным данным, ЕС и страны-члены уже предоставили Украине €195 миллиардов общей поддержки с начала полномасштабной войны. Это включает военную помощь, гуманитарные программы, кредиты, поддержку энергетики, помощь беженцам и бюджетное финансирование.
Есть ли условия для получения средств
Условия есть, и довольно жесткие. ЕС требует прозрачного использования средств, борьбы с коррупцией, соблюдения принципов верховенства права, финансового контроля и выполнения реформ. То есть деньги будут поступать не автоматически, а под конкретные условия и с контролем.
Итак, €90 миллиардов для Украины – это попытка Европы гарантировать, что Украина будет иметь ресурс воевать, функционировать и восстанавливаться в ближайшие годы.
Предложение Еврокомиссии по финансированию Украины в 2026 году будет передано на рассмотрение Совета ЕС. После согласования странами-членами Комиссия сможет перейти к окончательному оформлению механизма заимствований и дальнейших выплат Украине.
