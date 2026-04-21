ЕС запустил финальную процедуру для кредита Украине в €90 млрд - СМИ
Киев • УНН
Постпреды ЕС рассмотрят последнюю техническую поправку для запуска кредита Украине. Вопрос внесен в повестку дня без обсуждения из-за согласия государств.
Европейский Союз сделал решающий шаг к передаче Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Этот вопрос, как сообщается, внесен в повестку дня заседания комитета постоянных представителей стран ЕС 22 апреля. Речь идет об утверждении поправки к многолетнему бюджету ЕС – последний технический элемент, необходимый для запуска кредита для Украины, о чем сообщил в понедельник, 20 апреля, представитель Кипра, председательствующего в Совете ЕС.
Пункт, как указано, включен в повестку дня заседания постпредов без обсуждения. Это обычно означает наличие предварительного согласия между государствами ЕС. В случае одобрения документ будет утвержден по письменной процедуре, что откроет путь к его окончательному принятию.
Кредит в 90 млрд евро для Украины, уже пятый год противостоящей полномасштабной военной агрессии рф, долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии. Вынесение последнего юридического элемента на утверждение свидетельствует о существенном продвижении процесса, пишет издание.
