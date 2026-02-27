$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 1016 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 4122 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 16581 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 20296 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 29598 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 46953 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42791 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37844 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32390 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52382 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 16581 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 20296 просмотра
9 российских военных получили подозрения за химические атаки против ВСУ - установлено 14 эпизодов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Девяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в применении запрещенных средств ведения войны против украинских защитников. Задокументировано 14 эпизодов использования гранат РГ-Во и К-51 с отравляющим веществом CS, что привело к отравлению по меньшей мере семи военнослужащих ВСУ.

9 российских военных получили подозрения за химические атаки против ВСУ - установлено 14 эпизодов

Правоохранители сообщили о подозрении девяти военнослужащим 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в применении запрещенных средств ведения войны против украинских защитников. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, в 2024-2025 годах подозреваемые системно применяли гранаты РГ-Во и К-51, содержащие опасные химические вещества. Экспертизы подтвердили наличие отравляющего вещества CS (2-хлоробензилиденмалононитрил), которое поражает дыхательные пути, вызывает сильную боль и удушье.

Задокументировано 14 фактов применения такого оружия. В результате атак по меньшей мере семь военнослужащих ВСУ получили отравления. Судебно-медицинские экспертизы установили, что ранения имеют признаки одновременного воздействия взрывных факторов и химического поражения.

Следствием установлена полная вертикаль ответственности. Командир бригады принимал решения о применении химических гранат, начальник службы химзащиты организовывал их выдачу, командиры подразделений отдавали приказы, а операторы БПЛА осуществляли сброс боеприпасов.

Координация происходила через закрытый чат в мессенджере, где присылались видеоотчеты об использовании гранат.

В доказательной базе также имеются трофейные документы оккупантов.

"Замысел командира на штурмовые действия" и "Рабочая карта командира". Они подтверждают, что применение химических средств было частью спланированной операции, а не случайностью.

В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что каждое заочное подозрение и приговор фиксируют статус военного преступника и являются основанием для международного розыска и санкций. Правовая ответственность за такие преступления не имеет сроков давности.

Напомним

В Херсоне правоохранители установили лиц, причастных к функционированию пыточной, которую российские оккупанты обустроили в 2022 году в подвале захваченного здания в центре города.

Андрей Тимощенков

