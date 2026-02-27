9 российских военных получили подозрения за химические атаки против ВСУ - установлено 14 эпизодов
Киев • УНН
Девяти военнослужащим рф сообщено о подозрении в применении запрещенных средств ведения войны против украинских защитников. Задокументировано 14 эпизодов использования гранат РГ-Во и К-51 с отравляющим веществом CS, что привело к отравлению по меньшей мере семи военнослужащих ВСУ.
Правоохранители сообщили о подозрении девяти военнослужащим 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в применении запрещенных средств ведения войны против украинских защитников. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.
По данным следствия, в 2024-2025 годах подозреваемые системно применяли гранаты РГ-Во и К-51, содержащие опасные химические вещества. Экспертизы подтвердили наличие отравляющего вещества CS (2-хлоробензилиденмалононитрил), которое поражает дыхательные пути, вызывает сильную боль и удушье.
Задокументировано 14 фактов применения такого оружия. В результате атак по меньшей мере семь военнослужащих ВСУ получили отравления. Судебно-медицинские экспертизы установили, что ранения имеют признаки одновременного воздействия взрывных факторов и химического поражения.
Следствием установлена полная вертикаль ответственности. Командир бригады принимал решения о применении химических гранат, начальник службы химзащиты организовывал их выдачу, командиры подразделений отдавали приказы, а операторы БПЛА осуществляли сброс боеприпасов.
Координация происходила через закрытый чат в мессенджере, где присылались видеоотчеты об использовании гранат.
В доказательной базе также имеются трофейные документы оккупантов.
"Замысел командира на штурмовые действия" и "Рабочая карта командира". Они подтверждают, что применение химических средств было частью спланированной операции, а не случайностью.
В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что каждое заочное подозрение и приговор фиксируют статус военного преступника и являются основанием для международного розыска и санкций. Правовая ответственность за такие преступления не имеет сроков давности.
Напомним
В Херсоне правоохранители установили лиц, причастных к функционированию пыточной, которую российские оккупанты обустроили в 2022 году в подвале захваченного здания в центре города.