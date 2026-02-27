9 російських військових отримали підозри за хімічні атаки проти ЗСУ - встановлено 14 епізодів
Київ • УНН
Дев'ятьом військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у застосуванні заборонених засобів ведення війни проти українських захисників. Задокументовано 14 епізодів використання гранат РГ-Во та К-51 з отруйною речовиною CS, що призвело до отруєння щонайменше семи військовослужбовців ЗСУ.
Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям 136-ї окремої мотострілецької бригади зс рф у застосуванні заборонених засобів ведення війни проти українських захисників. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
За даними слідства, у 2024-2025 роках підозрювані системно застосовували гранати РГ-Во та К-51, які містили небезпечні хімічні речовини. Експертизи підтвердили наявність отруйної речовини CS (2-хлоробензиліденмалононітрил), що уражає дихальні шляхи, спричиняє сильний біль і задуху.
Задокументовано 14 фактів застосування такої зброї. Внаслідок атак щонайменше семеро військовослужбовців ЗСУ зазнали отруєння. Судово-медичні експертизи встановили, що поранення мають ознаки одночасного впливу вибухових факторів і хімічного ураження.
Слідством встановлено повну вертикаль відповідальності. Командир бригади ухвалював рішення про застосування хімічних гранат, начальник служби хімзахисту організовував їх видачу, командири підрозділів віддавали накази, а оператори БПЛА здійснювали скидання боєприпасів.
Координація відбувалася через закритий чат у месенджері, де надсилалися відеозвіти про використання гранат.
У доказовій базі також є трофейні документи окупантів.
"Замысел командира на штурмовые действия" та "Робоча карта командира". Вони підтверджують, що застосування хімічних засобів було частиною спланованої операції, а не випадковістю.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що кожна заочна підозра і вирок фіксують статус воєнного злочинця та є підставою для міжнародного розшуку і санкцій. Правова відповідальність за такі злочини не має строків давності.
Нагадаємо
