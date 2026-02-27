9 російських військових отримали підозри за хімічні атаки проти ЗСУ - встановлено 14 епізодів

$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 1084 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 4196 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 16636 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 20353 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 29627 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 46981 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 42812 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37856 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32398 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52393 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Британські та французькі десантники завершили підготовку до ймовірного розгортання миротворчої місії в Україні27 лютого, 05:43 • 14924 перегляди
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 7222 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ10:09 • 6326 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 5254 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 11294 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 2890 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 4226 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 11340 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Ексклюзив
11:15 • 16636 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами10:21 • 20353 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Запоріжжя
Словаччина
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22081 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19356 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50073 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 59621 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 61837 перегляди
9 російських військових отримали підозри за хімічні атаки проти ЗСУ - встановлено 14 епізодів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Дев'ятьом військовослужбовцям рф повідомлено про підозру у застосуванні заборонених засобів ведення війни проти українських захисників. Задокументовано 14 епізодів використання гранат РГ-Во та К-51 з отруйною речовиною CS, що призвело до отруєння щонайменше семи військовослужбовців ЗСУ.

9 російських військових отримали підозри за хімічні атаки проти ЗСУ - встановлено 14 епізодів

Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом військовослужбовцям 136-ї окремої мотострілецької бригади зс рф у застосуванні заборонених засобів ведення війни проти українських захисників. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За даними слідства, у 2024-2025 роках підозрювані системно застосовували гранати РГ-Во та К-51, які містили небезпечні хімічні речовини. Експертизи підтвердили наявність отруйної речовини CS (2-хлоробензиліденмалононітрил), що уражає дихальні шляхи, спричиняє сильний біль і задуху.

Задокументовано 14 фактів застосування такої зброї. Внаслідок атак щонайменше семеро військовослужбовців ЗСУ зазнали отруєння. Судово-медичні експертизи встановили, що поранення мають ознаки одночасного впливу вибухових факторів і хімічного ураження.

Слідством встановлено повну вертикаль відповідальності. Командир бригади ухвалював рішення про застосування хімічних гранат, начальник служби хімзахисту організовував їх видачу, командири підрозділів віддавали накази, а оператори БПЛА здійснювали скидання боєприпасів.

Координація відбувалася через закритий чат у месенджері, де надсилалися відеозвіти про використання гранат.

У доказовій базі також є трофейні документи окупантів.

"Замысел командира на штурмовые действия" та "Робоча карта командира". Вони підтверджують, що застосування хімічних засобів було частиною спланованої операції, а не випадковістю.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що кожна заочна підозра і вирок фіксують статус воєнного злочинця та є підставою для міжнародного розшуку і санкцій. Правова відповідальність за такі злочини не має строків давності.

Нагадаємо

У Херсоні правоохоронці встановили осіб, причетних до функціонування катівні, яку російські окупанти облаштували у 2022 році в підвалі захопленої будівлі в центрі міста.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніКримінал
Санкції
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Збройні сили України
Херсон