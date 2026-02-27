Катівня у центрі Херсона - встановлено учасників окупаційної структури
Київ • УНН
Двоє чоловіків добровільно вступили до окупаційної структури, сформованої за зразком фсб рф, та займалися виявленням проукраїнськи налаштованих жителів.
У Херсоні правоохоронці встановили осіб, причетних до функціонування катівні, яку російські окупанти облаштували у 2022 році в підвалі захопленої будівлі в центрі міста. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у підвальному приміщенні цивільних утримували в темряві та антисанітарії - без ліжок, із мінімальним доступом до вбиральні. Людей приковували до батарей та фактично ізолювали від зовнішнього світу.
До незаконно утримуваних застосовували фізичне і психологічне насильство. Їх катували електрострумом, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством, намагаючись змусити зізнатися у нібито співпраці з українськими правоохоронними органами.
Слідством встановлено, що двоє чоловіків улітку 2022 року добровільно вступили до створеної окупаційною владою структури, сформованої за зразком фсб рф. Вони обійняли посади у підрозділах "спецоперацій" та "міжрайонного відділу" і займалися виявленням та переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців.
У липні 2022 року військові рф викрали місцевого жителя. Під час допитів йому погрожували стратою та імітували розстріл. Після цього чоловіка понад місяць утримували в підвалі катівні. За інформацією прокуратури, потерпілий неодноразово втрачав свідомість через насильство. У середині серпня його вивезли та залишили на одній із вулиць міста.
Іншого херсонця затримали у вересні. Його били, катували струмом і вимагали зізнатися у наведенні ракетних ударів по місту.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури обом учасникам окупаційної структури заочно повідомлено про підозру у державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільним населенням.
