Ексклюзив
11:15 • 11528 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 15004 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 26303 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 43768 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 40014 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36680 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31782 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 51294 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
26 лютого, 12:47 • 22782 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 112559 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Катівня у центрі Херсона - встановлено учасників окупаційної структури

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Двоє чоловіків добровільно вступили до окупаційної структури, сформованої за зразком фсб рф, та займалися виявленням проукраїнськи налаштованих жителів.

Катівня у центрі Херсона - встановлено учасників окупаційної структури
Фото: Офіс Генерального прокурора

У Херсоні правоохоронці встановили осіб, причетних до функціонування катівні, яку російські окупанти облаштували у 2022 році в підвалі захопленої будівлі в центрі міста. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у підвальному приміщенні цивільних утримували в темряві та антисанітарії - без ліжок, із мінімальним доступом до вбиральні. Людей приковували до батарей та фактично ізолювали від зовнішнього світу.

До незаконно утримуваних застосовували фізичне і психологічне насильство. Їх катували електрострумом, імітували розстріли, погрожували сексуальним насильством, намагаючись змусити зізнатися у нібито співпраці з українськими правоохоронними органами.

Слідством встановлено, що двоє чоловіків улітку 2022 року добровільно вступили до створеної окупаційною владою структури, сформованої за зразком фсб рф. Вони обійняли посади у підрозділах "спецоперацій" та "міжрайонного відділу" і займалися виявленням та переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців.

У липні 2022 року військові рф викрали місцевого жителя. Під час допитів йому погрожували стратою та імітували розстріл. Після цього чоловіка понад місяць утримували в підвалі катівні. За інформацією прокуратури, потерпілий неодноразово втрачав свідомість через насильство. У середині серпня його вивезли та залишили на одній із вулиць міста.

Іншого херсонця затримали у вересні. Його били, катували струмом і вимагали зізнатися у наведенні ракетних ударів по місту.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури обом учасникам окупаційної структури заочно повідомлено про підозру у державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Нагадаємо

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що Спецтрибунал отримає всі докази з кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян. Це питання є стратегічним для України, щоб притягнути російську верхівку до відповідальності.

Андрій Тимощенков

