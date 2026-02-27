$43.210.03
Пыточная в центре Херсона - установлены участники оккупационной структуры

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Двое мужчин добровольно вступили в оккупационную структуру, сформированную по образцу фсб рф, и занимались выявлением проукраински настроенных жителей.

Пыточная в центре Херсона - установлены участники оккупационной структуры
Фото: Офис Генерального прокурора

В Херсоне правоохранители установили лиц, причастных к функционированию пыточной, которую российские оккупанты обустроили в 2022 году в подвале захваченного здания в центре города. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в подвальном помещении гражданских удерживали в темноте и антисанитарии - без кроватей, с минимальным доступом к туалету. Людей приковывали к батареям и фактически изолировали от внешнего мира.

К незаконно удерживаемым применяли физическое и психологическое насилие. Их пытали электротоком, имитировали расстрелы, угрожали сексуальным насилием, пытаясь заставить признаться в якобы сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами.

Следствием установлено, что двое мужчин летом 2022 года добровольно вступили в созданную оккупационными властями структуру, сформированную по образцу фсб рф. Они заняли должности в подразделениях "спецопераций" и "межрайонного отдела" и занимались выявлением и преследованием проукраински настроенных жителей.

В июле 2022 года военные рф похитили местного жителя. Во время допросов ему угрожали казнью и имитировали расстрел. После этого мужчину более месяца удерживали в подвале пыточной. По информации прокуратуры, потерпевший неоднократно терял сознание из-за насилия. В середине августа его вывезли и оставили на одной из улиц города.

Другого херсонца задержали в сентябре. Его били, пытали током и требовали признаться в наведении ракетных ударов по городу.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры обоим участникам оккупационной структуры заочно сообщено о подозрении в государственной измене, участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с гражданским населением.

Напомним

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что Спецтрибунал получит все доказательства из уголовных производств по военным преступлениям россиян. Этот вопрос является стратегическим для Украины, чтобы привлечь российскую верхушку к ответственности.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
