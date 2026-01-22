80 из 94 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

$43.180.08
Эксклюзив
07:01 • 2526 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 14106 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 27414 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 28912 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 46801 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 28439 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44484 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45236 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21529 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22297 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
Популярные новости
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 12650 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 11401 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 6362 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 15956 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 4808 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 42111 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 58776 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 11628 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 12718 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 13336 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 42096 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 32736 просмотра
80 из 94 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 580 просмотра

россия атаковала Украину 94 беспилотниками ночью, 80 из которых были сбиты или подавлены. Атака продолжается, несколько вражеских БПЛА остаются в воздушном пространстве.

80 из 94 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 94 дронами, 80 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 января (с 18:00 21 января) враг атаковал 94 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 55 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Кривой Рог, Павлоград и громада на Днепропетровщине подверглись атаке рф: есть пострадавшие22.01.26, 08:35 • 1218 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина