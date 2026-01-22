80 из 94 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью ударила по Украине 94 дронами, 80 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 января (с 18:00 21 января) враг атаковал 94 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 55 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на четырех локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

