80 з 94 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
07:01 • 998 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 13023 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 25920 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 27726 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 44769 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 27702 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 43100 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 44082 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21468 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22242 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21 січня, 21:29 • 11597 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 10259 перегляди
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50 • 5056 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 14295 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 3748 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 44755 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 43091 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 40681 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 44076 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 57857 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Леонід Кучма
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Данія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 10601 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 12139 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 12799 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 40681 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 32239 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Джеймс Вебб (телескоп)
Starlink

80 з 94 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 148 перегляди

росія атакувала Україну 94 безпілотниками вночі, 80 з яких було збито або придушено. Атака триває, кілька ворожих БПЛА залишаються в повітряному просторі.

80 з 94 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 94 дронами, 80 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) ворог атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях

- повідомили в ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Кривий Ріг, Павлоград та громада на Дніпровщині зазнали атаки рф: є постраждалі22.01.26, 08:35 • 1004 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна