80 з 94 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 94 дронами, 80 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 січня (з 18:00 21 січня) ворог атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях - повідомили в ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

