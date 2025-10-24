72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 октября (с 19:00 23 октября) враг атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях