72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.
россия ночью выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 октября (с 19:00 23 октября) враг атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
