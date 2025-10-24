$41.760.01
Эксклюзив
06:00 • 5872 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17 • 8056 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 14316 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 29045 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 28370 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29163 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 38242 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29467 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 52900 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 46047 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 960 просмотра

россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 10 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 октября (с 19:00 23 октября) враг атаковал 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсети.

Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от Генштаба24.10.25, 08:20 • 1580 просмотров

Юлия Шрамко

Украина